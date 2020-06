Broers Wuytens zijn transfervrij en zien een overstap naar België wel zitten

Stijn Wuytens en zijn jongere broer Dries zijn allebei einde contract bij hun club. De 30-jarige middenvelder bij AZ, Dries bij het Israëlische Ness Ziona.

Stijn Wuytens (30) gaf al aan dat hij na 10 jaar in Nederland elders aan de slag wil en dat er al enkele ploegen hebben geïnformeerd, maar nog geen concreet voorstel hebben gedaan. Dries Wuytens (29) gaat zijn contract in Israël niet verlengen en spreekt zich uit over zijn toekomst.

"Ik wilde altijd al een buitenlands avontuur en ben blij dat het Israël werd. Dit was een leuke ervaring, maar ik moet ook aan mijn gezin denken. We hebben twee kinderen, een derde is op komst. Zij hebben het afgelopen half jaar les gevolgd in een Hebreeuwse school en het niveau van het onderwijs hier is niet te vergelijken met dat in België. Ik keer liever terug naar België of Nederland", besluit Dries Wuytens in Het Belang van Limburg. In het verleden was hij aan de slag bij Beerschot, Willem II, Heracles en Sparta.