Stijn Wuytens over mogelijke terugkeer naar België: "Er is interesse, maar concreet is dat nog niet"

Stijn Wuytens laat AZ en Nederland achter zich. Waar de verdediger volgend seizoen zal spelen, weet hij nog niet. België sluit hij alvast niet uit.

"Momenteel speelt er nog niets concreet in België, al hebben enkele ploegen wel al navraag gedaan", liet Wuytens weten aan Het Belang van Limburg. "Ik denk wel dat ik met mijn ervaring nog veel clubs van dienst kan zijn in 1A."

Wuytens speelde jarenlang in Nederland, maar zal daar geen vervolg aan zijn carrière breiden. "Na 10 jaar is het tijd voor iets anders. Ik heb hier mooie periodes beleefd, maar ik wil het nu over een andere boeg gooien. Ik kon nog langer bij AZ blijven en wil hen ook bedanken voor de mooie aanbieding die ze mij gedaan hebben."

Wuytens is er ondertussen 30 en begint ook al na te denken over een carrière na het voetbal. "Het einde van mijn carrière is nabij, maar ik blijf liefst nog wel eventjes actief als voetballer. Mijn volgende stap zal wel al in functie zijn van een carrière na het voetbal."