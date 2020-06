Na Werner mikt Chelsea op linksachter van Leicester, maar die moet 67 miljoen euro kosten

De transferban van Chelsea is opgeheven en manager Frank Lampard wil het onderste uit de kan halen. Ben Chilwell is de volgende die hoog op het verlanglijstje van de Blues staat.

Frank Lampard is niet helemaal overtuigd van Emerson Palmieri en Marcos Alonso op de linksachter en wil daarom een Engelse international naar Stamford Bridge halen. Ben Chilwell van Leicester City prijkt bovenaan het verlanglijstje van de Blues.

67 miljoen euro

De 23-jarige linksachter is een jeugdproduct van Leicester en debuteerde na het WK in 2018 bij de Engelse nationale ploeg. Volgens The Guardian zou Chelsea bereid zijn om 45 miljoen pond (50,5M euro) neer te tellen voor Chilwell. De Foxes willen echter het onderste uit de kan halen en vragen 67 miljoen euro. Eerder lieten ze Manchester United al 85 miljoen euro betalen voor Harry Maguire.

De onderhandelingen kunnen dus nog even aanslepen. Deze zomer komt Ziyech al over van Ajax (40M) en de Londense club heeft ook al een akkoord over de transfer van Timo Werner 59,5M.