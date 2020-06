Leipzig ontkent transfer Timo Werner in alle toonaarden: "Wij hebben geen bod ontvangen van Chelsea"

Timo Werner en Chelsea zouden al rond zijn en het was slechts wachten op de officiële bevestiging van de transfer, maar niets blijkt minder waar. Leipzig ontkent in alle toonaarden dat er een transfer op til is.

"Het enige waar wij met Timo Werner deze dagenover praten is de Champiosn League, want dat is ons doel in de competitie. Het klopt wel dat hij met een transfer in zijn hoofd zit, dat heeft hij ons wel al verteld", liet technisch directeur Oliver Mintzlaff optekenen.

"Wij doen niet mee aan speculaties. Ik heb gehoord dat er een club (Chelsea, nvdr.) zou zijn die de opstapclausule van Werner gelicht heeft, maar ik kan u bevestigen dat er nog geen bod is binnengekomen."

Timo Werner leek lange tijd op weg naar Liverpool, tot plots deze week het nieuws op de proppen kwam dat Chelsea hem voor de neus van de Champions League-winnaar wegkaapte. Al is het nog even gissen hoeveel daar nu van waar is.