🎥 Bundesliga-clubs geven duidelijk signaal: ook Wolfsburg en Werder knielen

De Bundesliga heeft al laten weten dat ze geen straffen zullen uitdelen. Daar was even sprake omdat het om een politiek standpunt zou gaan, maar racisme valt daar niet onder.

Before kick off, both teams take a knee together in the German Bundesliga’s Dortmund-Hertha Berlin game. A remarkable sight. European clubs showing their empathy with American social change that transcends borders and sports 🇩🇪🇺🇸🙌 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/64kYz7QErt