De Jong wordt onder de vleugels van de 'Maestro' genomen: "Als hij spreekt, luister je"

Barcelona geloofde hard in Frenkie de Jong. De 23-jarige middenvelder is basisspeler in zijn eerste jaar bij de Spaanse topclub en wordt onder de vleugel genomen door niemand minder dan Lionel Messi.

Messi staat hem met raad bij. "Als Lionel Messi aan het woord is en hij je advies geeft, dan neem je dat aan. Hij is immers verreweg de beste speler ter wereld", zegt De Jong in een interview met de BBC. "Als hij advies geeft, dan luister je. Soms geeft hij tijdens de wedstrijd aan of ik dieper of juist meer vanaf de zijkant moet spelen. Het zijn kleine dingen, maar die maken wel het verschil."

De Jong had de clubs voor het uitkiezen na zijn wonderseizoen met Ajax. "Het was mijn droom om voor Barcelona te spelen. "Buiten Nederland was het mijn favoriete club. Toen ze zich meldden en echt interesse hadden, maakten ze het makkelijk voor mij. In het begin had ik niet echt het gevoel dat Barcelona me wilde hebben. Toen ze zeiden dat ik een goede kans had om basisspeler te worden, was het makkelijk voor me."