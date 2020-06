Ook in de Championship beginnen ze weer met voetballen, Odoi hervat met stevige topper

Niet alleen in de Premier League, maar ook in de Championship wordt de competitie hervat. Dennis Odoi kan met Fulham meteen vol aan de bak.

Op 20 juni gaat de Championship van start op 20 juni om 13u30. Dan zullen Dennis Odoi en Aleksandr Mitrovic het met Fulham opnemen tegen Brentford. Een onvervalste topper tussen de nummers drie en vier in het klassement.

Later op de dag staan er nog 10 andere wedstrijden op het programma. Enkel leider Leeds United neemt het de dag nadien pas op tegen Cardiff.

In de Championship moeten er nog 108 wedstrijden worden afgewerkt, daarna volgen er ook nog eens de play-offs. Het is de bedoeling dat voor 22 juli de competitie is afgerond, zodat er de promotiefinale al gepland kan worden voor begin augustus.