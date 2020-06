Top 100 marktwaarde van spelers: Mbappe bovenaan het lijstje, ook vijf Rode Duivels terug te vinden

Zoals elk half jaar publiceert CIES de top 100 van spelers met de grooste marktwaarde uit de vijf grote Europese competities.

Hoe groot is de invloed van het coronavirus op de martkwaarde van de spelers? Is er een flinke daling te merken? Niet voor Kylian Mbappé, die met een geschatte marktwaarde van 260 miljoen euro veruit de duurste speler ter wereld blijft. De wereldkampioen staat voor Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold en Marcus Rashford in een zeer Engels klinkende top vijf.

Hoewel hun waarden zijn afgenomen, door hun oudere leeftijd en kortere contracten, zijn Lionel Messi en Cristiano Ronaldo nog steeds te vinden in het lijstje. De Portugees is de oudste speler in de top 100 (met een marktwaarde van meer dan 70 miljoen euro), terwijl de Argentijn nog steeds tot de 22 spelers behoort met een waarde van meer dan 100 miljoen euro.

En ook de Rode Duivels hebben een plaats in de lijst. Ze staan met z'n vijven in de top 100: Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Eden en Thorgan Hazard.