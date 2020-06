'Hazard is fit genoeg om meteen te starten in eerste wedstrijd'

Is Eden Hazard opnieuw fit na maandenlang blessureleed? Volgens de Spaanse sportkrant AS alleszins wel.

Eden Hazard is één van de weinigen die echt heeft kunnen profiteren van de coronastop. Na een periode van maandenlang blessureleed lijkt Hazard terug speelklaar te zijn. Sinds zijn kuitbeenblessure, die zijn EK bijna in het water deed vallen, zijn er slechts twee speeldagen gepasseerd. In maart werd Hazard nog geopereerd in Amerika.

Komend weekend start de Spaanse competitie opnieuw en dat zal gebeuren met een fitte Eden Hazard. De Rode Duivel meldde zich op 6 mei in het trainingscentrum van De Koninklijke om een negatieve coronatest af te leggen. Maandag trainde hij al mee met de groep, zeer hoopgevende signalen.

Real Madrid neemt het in zijn eerste wedstrijd sinds de heropstart op tegen Eibar en Eden Hazard zal volgens AS zeker tot de wedstrijdselectie van Zidane behoren. Ze zien hem niet meteen starten, maar wel invallen.

EK kwam net op tijd

Normaal gezien zouden de Rode Duivels komende zaterdag hun eerste groepswedstrijd op het EK spelen tegen Rusland. Met het uitstellen van het EK kan Hazard zich klaarmaken op de wedstrijd tegen Eibar komende zondag. Hazard zou dus net op tijd fit geweest zijn om het EK te kunnen beslechten. Al zou bondscoach Roberto Martinez hem waarschijnlijk niet hebben laten starten in de groepsfase.