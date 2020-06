Beerschot volgt piste van transfervrije, Belgische verdediger met 3 jaar ervaring in de Eredivisie

Beerschot maakt volop werk van de spelerskern voor volgend seizoen, nog niet wetende of het nu in 1A dan wel 1B zal uitkomen. Ondertussen volgen de Mannekes de piste van een jonge Belgische verdediger: Dario Van en Buijs.

Dario Van den Buijs was de voorbije drie seizoenen actief in de Eredivisie bij Heracles Almelo, maar ziet zijn contract bij de eersteklasser niet verlengd worden. De 24-jarige verdediger is dus gratis op te pikken en dat heeft interesse opgewekt vanuit Nederland en België. De meest concrete club is Beerschot. Volgens Gazet van Antwerpen zijn de gesprekken tussen de centrale verdediger en Heracles al ver gevorderd.

In 2015 verliet hij Club Brugge voor Nederland en was hij twee seizoenen basisspeler bij FC Eindhoven. Van den Buijs versierde zo een transfer naar Heracles Almelo, waar hij de voorbije drie jaar actief was. Vooral in het seizoen 2018/19 was de zoon van Stan Van den Buijs basisspeler.