Virton en Beerschot wachten op kalendermaker voor datum van overbodige inhaalmatch, kalendermaker wacht op... Beerschot en Virton

Er is al veel inkt gevloeid over de partij tussen Virton en Beerschot van 25 januari. Onlangs heeft het BAS beslist dat de partij toch nog herspeeld moet worden, maar of dat ook effectief zal gebeuren is lang niet zeker.

Na veel juridisch getouwtrek van Beerschot en Virton besloot het BAS, zelfs toen er al een punt was gezet achter de competitie, dat de partij van speeldag 23 opnieuw moet worden afgewerkt. Ook is het belang van die match te verwaarlozen. Beerschot en Virton reageerden op die beslissing van het BAS en gaven aan dat ze naar de Pro League en de kalendermaker keken voor een datum. Die kalendermaker, Nils Van Brantegem, heeft nog niets gehoord van beide clubs. "Ik heb indien nodig een eventuele speeldatum in gedachten, maar niemand van de betrokken partijen heeft me al gevraagd om één en ander in gang te zetten", aldus Van Brantegem bij Het Laatste Nieuws.