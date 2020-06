Liverpool wil clubs afschrikken met 'historisch contract' voor Virgil Van Dijk

Arrivé en janvier 2018 en provenance de Southampton, l'international néerlandais s'est rapidement imposé comme l'un des éléments clés du Liverpool de Jürgen Klopp.

Virgil Van Dijk wordt wereldwijd gezien als de beste verdediger die er momenteel op de voetbalvelden rondloopt. De Nederlander werd uitgeroepen tot UEFA-speler van het jaar in 2019 voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Van Dijk combineert kracht en snelheid met overzicht en techniek.

Dat zorgt ervoor dat elke club wel wil beschikken over Van Dijk. Liverpool is zich daar bewist van en wil de Nederlander een fikse loonsverhoging geven. Van Dijk kan volgens The Sun een contract tekenen tot 2025, terwijl een weeksalaris van 245.000 euro opstrijkt. Daarmee wordt hij de bestbetaalde speler bij Liverpool aller tijden. Huidige grootverdiener in de selectie is Mo Salah, die op 222.500 per week zit.

Met dat contract wil Liverpool het grote geld uit Parijs voor zijn. PSG is op zoek naar een opvolger voor Thiago Silva en zag wel wat in de 33-voudig international.