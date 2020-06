Wilmots in beeld bij de club die hem roem en faam bezorgde

Marc Wilmots staat al een tijdje aan de kant na zijn ontslag als bondscoach van Iran begin december 2019. De ex-bondscoach zou nu in beeld zijn om bij Schalke 04 aan de slag te gaan.

Daar zit David Wagner op de wip. Nee, misschien is dat slecht verwoord. De huidige trainer van Die Königsblauen heeft al twaalf matchen op rij geen zege meer kunnen vieren en zijn ontslag is een kwestie van tijd. Schalke is intussen afgezakt naar de tiende plaats en dat moet volgend seizoen beter.

Enter Das Kampfschwein? Schalke polste al een paar trainers die betere opties in hun achterzak hebben en kwam dan uit bij ex-spelers. Zo ook Raul, momenteel de beloftentrainer van Real Madrid, maar die wacht op een kans bij de Koninklijke.

Marc Wilmots dan... Wilmots beleefde zijn beste periode als voetballer in Gelsenkirchen. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels zou er natuurlijk voor open staan...