Napoli-trainer Gennaro Gattuso lovend over 'bevrijder' Dries Mertens

Napoli heeft zich ten koste van Inter Milaan geplaatst voor de finale van de Coppa Italia en Dries Mertens was de held van de avond voor de thuisploeg, tot grote vreugde van zijn trainer Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso zag dat zijn manschappen het niet makkelijk hadden tegen Inter. Het feit dat het de eerste match in drie maanden was voor beide teams zat daar zeker voor iets tussen. "Alles was anders", gaf Gattuso aan na de match.

Bevrijder Dries Mertens

"Het was vreemd, maar staf en spelers hebben het uitstekend gedaan", ging de 42-jarige Italiaan verder. "We hebben afgemaakt waar we meer dan drie maanden geleden gestopt zijn en Dries heeft ons bevrijd", was 'Rino Gattuso' lovend over doelpuntenmaker Mertens, die nu topschutter alles tijden is van Napoli.

Op 17 juni nemen Napoli en Juventus het tegen elkaar op in de finale, met het Romeinse Stadio Olimpico als strijdtoneel.