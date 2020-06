🎥 Real Madrid laat Barcelona niet los na hoopgevende terugkeer van Hazard

Real Madrid komt op twee punten van Barcelona. De wedstrijd tegen Eibar was eigenlijk al voor de rust gespeeld. Met toch wel een opvallende rol voor titularis Eden Hazard.

Toni Kroos zette Real al snel op rozen met een geweldig doelpunt van aan de rand van de zestien.

🚀 | Back with a bang! Toni Kroos scoorde zonet het eerste doelpunt voor Real Madrid na de coronabreak! 🔥🇩🇪#RealMadridEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/DUcAhTS9I3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 14, 2020

Daarna was het aan Eden Hazard om Sergio Ramos - de topschutter in 2020 van de Koninklijke - een doelpunt aan te bieden. Hazard speelde sterk, maar er zat toch nog afval in zijn spel. Nog voor de rust stuitte hij op de doelman, maar Marcelo was er als de kippen bij om toch nog de 3-0 te scoren.

In de tweede helft moest Courtois zich toch nog gewonnen geven na een paar goeie tussenkomsten. Bigas Rigo maakte de 3-1. Hazard was toen al van het veld, want hij werd op het uur gewisseld.