Beerschot haalt "moderne voetballer met veel techniek en uitstekende mentaliteit" ondanks interesse van Moeskroen, Fortuna, RKC...

Beerschot haalde met Dario Van den Buijs vandaag zijn gezochte centrale verdediger voor volgend seizoen binnen. Een profiel dat de Ratten wel kunnen gebruiken: linksvoetig, technisch en met nog een progressiemarge.

Het is vrij straf dat Beerschot hem kon binnenhalen, want naast Fortuna Sittard, RKC en het Portugese Guimaraes was ook Moeskroen geïnteresseerd. Beerschot kon hem echter het beste project voorleggen en dat hij al sinds zijn jeugd - hij trainde op de Topsportschool onder Marc Nöe - voor de club supportert, is ook wel mooi meegenomen.

De zoon van ex-prof Stakke Van den Buijs - die ook al als assistent werkzaam was bij Beerschot - had ook bij Heracles kunnen blijven, maar wou wel eens andere oorden opzoeken. Hij heeft nog nooit als prof in België gevoetbald en kan zich hier als verdediger verder scholen.

Uitstekende mentaliteit

Hij maakte zijn debuut bij FC Eindhoven na zijn vertrek bij de beloften van Club Brugge. Daar scoorde hij in zijn tweede seizoen acht keer als centrale verdediger, vooral op vrije trappen. Van den Buijs staat al langer bekend als groot talent. In 2011 nam hij nog deel aan een wedstrijd van Nike, samen met 100.000 andere voetballertjes. Hij werd verkozen bij de 16 grootste talenten en mocht op wereldtoernee.

Trainer Hernan Losada is trouwens bijzonder blij met zijn nieuwste aanwinst: "Dario is een jonge, Belgische, linksvoetige, moderne verdediger met veel techniek en voetballend vermogen. Dat is wat we zochten. En, belangrijk in dit team, hij heeft een uitstekende mentaliteit."