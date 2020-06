Radja Nainggolan openhartig: "niet altijd geleefd als prof, maar in het weekend stond ik er wel"

De kans dat Radja Nainggolan ook volgend seizoen nog bij Cagliari speelt, is bijzonder klein. De ploeg uit Sardinië kreunt onder de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Een terugkeer naar Inter, dat hem uitleent aan Cagliari, lijkt dan ook een voor de hand liggende optie voor 'il ninja'. Opmerkelijk : Antonio Conté; de man die het niet zag in Nainggolan, is nog steeds coach van Inter.

"Ik heb altijd al met hem willen samenwerken. Hij was steeds erg duidelijk en open tegen mij. Bij hem weet je waar je staat", vertelt de 32-jarige Antwerpenaar in een gesprek met Corriere dello Sport.

"Niet altijd als professional geleefd"

"Iedereen heeft zijn eigen manier van leven", vertelt Nainggolan wanneer gevraagd wordt naar zijn slechte imago. "Het klopt dat ik niet altijd geleefd heb als een professional. Maar wat zeker is: op zondag stond ik er. En dat is waarop ik beoordeeld moet worden. Niet op datgene wat ik in de week doe", besluit de middenvelder.