Eén fan is het absoluut niet eens met compensatie Club Brugge en wil het ver drijven: "Was alsof ze mijn clubhart uitrukten"

Club Brugge heeft al 21.000 abonnementen verkocht en geeft zijn fans een korting van 5 procent per gespeelde match zonder publiek. Voor de gemiste play-off 1-wedstrijden is er echter weinig compensatie voorzien. En daar heeft al minstens één fan het moeilijk mee.

Voor de 5 gemiste play-off 1-wedstrijden van het afgelopen seizoen komt dat neer op een prijs van ongeveer 155 euro. De meeste fans laten dat vallen, maar er zijn er ook die meer compensatie willen dan een eenmalige storting van 25 euro als je het abonnement verlengt, weet HLN.

Eén fan stuurde al een brief naar het bestuur waarin hij voorstelt om vijf thuiswedstrijden gratis te laten opnemen. Club reageerde daar negatief op. "Ik ben een fatsoenlijke fan die staat op waarden. Het was alsof ze mijn clubhart eruit gerukt hebben", reageerde hij daarop in de krant.

Intussen had hij de zaak al aangekaart bij de Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en Testaankoop gaf hem al hoop. De consumentendienst wil tussenkomen in de zaak om een rechtszaak te vermijden.

De fan wil het zelfs zover drijven. "Eigenlijk is het een hold-up. Stel dat elke gemiddelde abonnee 100 euro derft, spreken we bij meer dan 20.000 abonnees over 2 miljoen euro."