Guardiola komt met nieuws na akelige beelden: "Hij is bij bewustzijn"

Afgrijzen aan het einde van de match tussen Manchester City en Arsenal. City-verdediger Eric Garcia werd getorpedeerd door zijn eigen doelman Ederson. Het 19-jarige talent had lang verzorging nodig en moest met zuurstof van het veld gedragen worden.

Pep Guardiola kon achteraf echter de mensen geruststellen. "Natuurlijk zijn we bezorgd om Eric", reageerde Guardiola na de match. "Hij is bij bewustzijn, maar hij zal vanavond nog getest worden want een slag op het hoofd is altijd gevaarlijk. Ik denk wel dat hij 1 of 2 nachten in het ziekenhuis zal moeten blijven. We zullen er alles aan doen opdat Eric zich weer beter voelt."

Garcia kreeg een klap van de uitkomende doelman Ederson en bleef bewegingloos op het veld liggen. Er werd minutenlang aan hem gewerkt.