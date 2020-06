Ploegmaat van Youri Tielemans die alle hoogtes en laagtes meemaakte bij Leicester City gaat de club na 16 jaar verlaten

Andy King gaat Leicester City verlaten. De Welshe middenvelder was 16 jaar actief voor de club en maakte er zowel de titel in de Premier League als de degradatie naar de League One mee.

In 2004 verliet Andy King de jeugdopleiding van Chelsea om zijn kans te wagen bij Leicester City. In 2006 vervoegde hij het eerste team en een jaar later maakte hij ook zijn debuut voor de club. King lukte dat seizoen elf wedstrijden en scoorde ook een geweldige pegel tegen Wolverhampton. Jammer genoeg degradeerde Leicester dat seizoen naar de League One.

Een jaar later promoveerde de club alweer en in 2014 lukte King en Leicester City eindelijk promotie naar de Premier League. Dan moest het mooiste nog komen. Twee seizoenen later zou King kampioen worden van Engeland met Leicester City. Een onvoorzien sprookje.

King maakte zowel de hoogtes als de laagtes mee bij de club, maar zet nu na 16 jaar een punt achter zijn carrière bij Leicester. De laatste drie seizoenen werd hij dan ook telkens uitgeleend. In totaal kwam King tot 375 wedstrijden voor Leicester City.