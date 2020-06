Club Brugge ziet 18-jarig jeugdproduct naar Nederland vertrekken

NEC staat op het punt Mathias De Wolf voor drie jaar vast te leggen. De 18-jarige middenvelder uit de jeugd van Club Brugge werd vrijdag al medisch gekeurd.

De 1.87 meter lange middenvelder gaat een contract voor drie seizoenen tekenen bij de Nederlandse tweedeklasser, weet De Gerlander. Hij speelde vorig seizoen bij de beloften van Club en was ook jeugdinternational. Er was redelijk wat interesse voor hem, maar verrassend genoeg trok NEC aan het langste eind.

De middenvelder is linksvoetig en beschikt over een extreem loopvermogen. In de UEFA Youth League, zeg maar de Champions League voor jeugdteams, scoorde hij afgelopen seizoen vier keer in zeven wedstrijden.