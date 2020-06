🎥 Geniaal! Messi voert vrijschop tot de perfectie uit en toch is een verdediger hem te slim af

Barcelona kan zijn leidersplaats kwijtspelen na een scoreloos gelijkspel op het veld van Sevilla. Lionel Messi kwam nochtans bijzonder dicht bij een doelpunt, maar verdediger Jules Koundé toverde een listige redding uit zijn hoge hoed.

Na 20 minuten spelen kreeg Lionel Messi een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen voor FC Barcelona, met een vrijschop vanop een positie waarvan hij er al enkele heeft ingekruld in het verleden.

Het leek erop dat hij dat tegen Sevilla opnieuw zou doen, maar dat was zonder Jules Koundé gerekend. De 21-jarige centrale verdediger anticipeerde op een vrijschop over de muur, liep naar achter en kopte de perfect geplaatste bal over het doel.

Een redding die bepalend kan zijn voor het kampioenschap, want als Real Madrid op speeldag 30 wint van Real Sociedad komen de hoofdstedelingen aan de leiding.