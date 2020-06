馃帴 Vieruurtje: Wereldgoals in slotfase leveren geen winnaar op in Watford - Leicester, Espanyol behoudt rode lantaarn

In de vroege namiddag werd er op het hoogste niveau gevoetbald in Engeland en Spanje. Het venijn zat 'm in de staart bij Watford - Leicester en Espanyol blijft rode lantaarn in de Primera Divisi贸n.

De partij tussen Watford en Leicester had weinig om het lijf. Het balbezit was voor de Foxes, de grootste kansen voor de Hornets, waar Christian Kabasele tussen de lijnen stond. Bij Leicester was er alleen een basisplaats voor Youri Tielemans. Dennis Praet werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Pas in de slotminuut van de reguliere speeltijd werd de score geopend. Verdediger Ben Chilwell trok een streep in de kruising, maar zijn prachtig doelpunt werd uitgewist door een omhaal van Dawson. De assist kwam op naam van Kabasele. Door de puntendeling ziet Leicester Manchester City uitlopen. Watford staat door de draw een punt boven een degradatieplaats. Iets met een wereld en goal! 鈿金煉煂 @BenChilwell pic.twitter.com/2ZoQi4D9LD — Play Sports (@playsports) June 20, 2020 In La Liga bleef rode lantaarn Espanyol ongeslagen in zijn eerste twee partijen, maar daar kon het tegen Levante geen vervolg aan breien. Mayoral bracht de bezoekers op voorsprong en David Lopez maakte gelijk. Na de pauze maakten Bardhi en een own-goal van Pedrosa het verschil in het voordeel van Levante. Espanyol heeft een kans om van de laatste plaats weg te geraken laten liggen.