📷 Zou u deze ex-Anderlecht-spits herkend hebben met zijn coronakapsel?

De tondeuse is er duidelijk niet aan te pas gekomen. Aleksandar Mitrovic heeft met Fulham gisteren de competitie in The Championship hervat. Ze verloren met 0-2 van Brentford, maar op sociale media werd er vooral over het kapsel van de ex-Anderlecht-spits gesproken.

Mitrovic is immers onherkenbaar met zijn lange lokken. Er werd zelfs de vergelijking gemaakt met Roy Keane, waar hij inderdaad nu iets van weg heeft. Mitrovic is wel de topschutter van de Championship met 23 goals en er wordt druk gespeculeerd over een transfer deze zomer voor de 25-jarige Serviër. Yes that's aleksandr mitrovic

Didn't recognise him pic.twitter.com/8yDM2ZEg91 — Jacky boy (@HiteshJhall) June 20, 2020