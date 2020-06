Het plan richting Chelsea 2.0: 'Abramovich spendeert 200 miljoen euro en wil van Chelsea opnieuw een grootmacht maken'

Roman Abramovich is vastberaden om de Engelse voetbaltop (opnieuw) te bestormen met Chelsea FC. De komende weken mag er tweehonderd miljoen euro gespendeerd worden. En het is de bedoeling om deze keer ook aan de macht te blijven.

Roman Abramovic kocht Chelsea FC in 2003 en kocht zich meteen een sterrenelftal bij elkaar. Met succes: the Blues werden toonaangevend in de Premier League én in Europa. Maar gekocht succes blijft meestal niét duren.

Het Laatste Nieuws weet dat Abramovich - de Rus laat zich niet meer zien in Londen, maar laar het dagelijks bestuur van de club over aan CEO Marina Granovskaia - de top opnieuw wil bestormen. Maar deze keer pakt Chelsea het slimmer aan.

The Blues hebben de voorbije jaren een spaarpotje aangelegd én zien enkele jeugdproducten doorbreken. Er mag dan wel tweehonderd miljoen euro gespendeerd worden, maar dat geld zal naar kwaliteitsinjecties gaan. Jongens die de jonkies moeten flankeren.

Klaar om strijd aan te gaan?

Timo Werner en Hakim Ziyech zijn al binnen, de onderhandelingen met Kai Havertz zitten op kruissnelheid. Frank Lampard zoekt nog één of twee versterkingen en acht zijn team klaar om Liverpool FC en Manchester City te bekampen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…