Duivelsbarometer (1/2) - Het visitekaartje van Lukebakio en een droomstart voor Mertens: deze Belgen hebben hun herstart niet gemist!

Op Frankrijk na zijn de grote Europese competities weer van start gegaan na een maandenlange onderbreking door de coronacrisis. Sommige Rode Duivels speelden hun eerste matchen sinds maanden en vlogen er meteen in.

Beter dan Dries Mertens kan je de hervatting van het voetbal niet hebben beleefd. De aanvaller heeft de lockdown als een soort van vakantie ervaren in Napoli, brak het doelpuntenrecord van de club en tekende een nieuw contract. En hij stak de Coppa Italia op zak, niet te vergeten.

Ook Romelu Lukaku was 'on fire' in zijn eerste competitieminuten na de coronabreak. Hij had maar tien minuten nodig om de adrenaline van een doelpunt te vieren. Zijn 18e alweer in de Serie A. Daarnaast was er ook een hoofdrol weggelegd voor Kevin De Bruyne in de 3-0 overwinning van Man City tegen Arsenal.

Als het EK was doorgegaan verkeerde dit drietal in topvorm. En er was natuurlijk de terugkeer van Eden Hazard, die geen probleem meer heeft met zijn enkel. Hij oogde al vrij scherp in zijn eerste twee matchen, maar 100% is hij nog niet. Ploegmaat Thibaut Courtois lukte een clean sheet in de eerste drie matchen. Daarin pakte Real Madrid 9 op 9, waardoor het de nieuwe leider is in Spanje.

Degelijke start!

Tegen Real Sociedad moest Courtois zich tweemaal omdraaien, maar gelukkig voor hem werd de treffer van Adnan Januzaj afgekeurd. Jammer voor Januzaj, maar het zicht van Courtois werd verhinderd door een ploegmaat van Sociedad vanuit buitenspelpositie. Dat doet uiteraard weinig af van diens actie. Door de snelle opeenvolging van matchen zal de flankspeler snel een nieuwe kans krijgen.

In de Premier League waren er meteen basisplaatsen voor Leandro Trossard, Christian Benteke, Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Geen opvallende zaken bij hen. Toch niet zoals bij Dodi Lukebakio in zijn laatste Bundesliga-optreden. Tegen Freiburg zag hij nog een geweldig doelpunt worden afgekeurd, maar tegen Leverkusen was hij wel beslissend. De dribbelaar liet scoren en maakte een indrukwekkende solo van Piatek af.

GOAL | Er staat geen maat op Lukebakio vandaag. 1 doelpunt en 1 assist! 👏😎2️⃣-0️⃣ #BSCB04 🇩🇪 pic.twitter.com/6KNPOrWoqt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 20, 2020

De ex-speler van Charleroi wil dolgraag naar het EK en heeft zijn visitekaartje alvast afgegeven. Ook in de Bundesliga hebben Witsel en T. Hazard beslag gelegd op de tweede plaats na het ongenaakbare Bayern. Zij moeten zich geen zorgen maken over het EK.