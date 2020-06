Het zal toch niet waar zijn? 'Hazard trainde maandag niet en is onzeker voor volgende wedstrijd'

Het zal toch niet waar zijn?! Hazard kreeg zondag rust van Zidane voor de wedstrijd tegen Real Sociedad. Met reden, zo blijkt. Hazard trainde maandag niet met de groep en is hoogst onzeker voor de partij van woensdag, tegen Mallorca.

Na de gewonnen partij tegen Real Sociedad stond er maandag een training op het programma voor de Madrilenen. Aanvoerder Sergio Ramos, die zondag scoorde, was er niet bij. Hij ondervindt hinder van de knie.

Volgens L'Equipe is ook Eden Hazard hoogst onzeker voor de partij van woensdag, tegen Mallorca. Onze landgenoot bleef binnen oefeningen doen, terwijl zijn ploeggenoten het veld opgingen.

Hopelijk is dit niet meer dan een reactie na de intensiteit na maandenlange inactiviteit. Benzema en co zullen ongetwijfeld een kaarsje branden opdat onze landgenoot, die naar zijn betere vorm toegroeide, snel terug speelklaar is.