Jeugdproduct van Anderlecht Samy Bourard tekent voor club in de Eredivisie

Samy Bourard gaat een niveau hoger voetballen in Nederland. De Belg verlaat FC Eindhoven en trekt naar een club in de Eredivisie.

Samy Bourard kan op een mooi seizoen terugblikken bij FC Eindhoven. De aanvallende middenvelder scoorde negen keer, maar is einde contract. De 24-jarige Belg met Marokkaanse roots had zijn pijlen gericht op een transfer naar de Eredivisie en dat is hem ook gelukt.

Na enkele administratieve obstakels heeft het jeugdproduct van Anderlecht zijn kribbel gezet bij de club die het meeste interesse toonde in hem: ADO Den Haag. ADO stond op een degradatieplaats in de Eredivisie, maar in Nederland zijn er door de coronacrisis dit seizoen geen zakkers.

Bourard was jeugdspeler bij RSCA en trok in 2016 op 20-jarige leeftijd naar STVV. Daar maakte hij in het seizoen 2017/18 zijn profdebuut. Twee jaar later tekende hij bij FC Eindhoven en nu is hij klaar voor de stap naar de Eredivisie. Ook Twente en Willem II toonden interesse.