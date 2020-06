Zelfs Cristiano Ronaldo is er niet in geslaagd! Romelu Lukaku is op recordjacht in de Laars

Romelu Lukaku heeft zijn (her)start in de Serie A niet gemist. De aanvaller legde gisterenavond nummer achttien in het mandje. De Rode Duivel is op recordjacht.

Romelu Lukaku heeft zijn entree in de Laars niet gemist. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht maakte zich in korte tijd onmisbaar voor Internazionale FC. De teller van Big Rom staat momenteel op achtien rozen. En dan tellen we er de zes treffers in de Champions League, Europa League en Coppa Italia nog niet bij. Met nog twaalf wedstrijden te gaan heeft Lukaku nog vijf doelpunten nodig om zich in de geschiedenisboeken te voetballen. Nooit slaagde een nieuwkomer er in de Serie A in om 23 doelpunten te scoren. Eergierig Krzysztof Piatek klokte af op 22 stuks, terwijl Cristiano Ronaldo ‘slechts’ 21 keer de weg naar het doel vond. Lukaku zal het niet toegeven, maar hij is er ongetwijfeld mee bezig. Eergierig om de beste aanvaller van zijn generatie te worden…