Alderweireld hoeft niet te vrezen na opvallende reserverol: "Keuze gemaakt voor snelheid"

Geen Jan Vertonghen in de basis bij Tottenham tegen Manchester United, een beeld dat we de laatste maanden wel wat vaker zagen. Maar dat ook Toby Alderweireld geen basisplek toegediend kreeg, dat was toch even wennen.

José Mourinho koos centraal voor het duo Davinson Sanchez en Eric Dier. Die laatste veroorzaakte dan wel een penalty, waar de gelijkmaker uit kwam, maar Mourinho was tevreden over het optreden van zijn centrale duo. "Ze speelden beide een goede match. Davinson maakte een foutje in de eerste helft en Eric speelde perfect." Hoeft Alderweireld dan te vrezen voor zijn plek? Volgens Premier League-watcher Kristof Terreur niet. "Vandaag koos Mourinho voor meer snelheid. Alderweireld is niet meer van de snelste en Sanchez en Dier hebben iets meer snelheid", legt Terreur uit aan Het Laatste Nieuws. "Daarnaast speelt Tottenham nu om de drie dagen een wedstrijd. Ik denk dat Mourinho goed beseft dat hij al zijn spelers nog nodig gaat hebben en dat hij daarom Alderweireld wat spaart."





