Barcelona doet wat het moet doen, maar heeft het knap lastig met Athletic Bilbao

Barcelona heeft deze avond met het kleinste verschil gewonnen van Athletic Bilbao. Rakitic zorgde twintig minuten voor het einde van de wedstrijd voor het enige doelpunt. De Catalaanse topclub komt zo even opnieuw alleen aan de leiding, maar Real Madrid heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Barcelona had het meeste balbezit en kreeg ook de meeste kansen bij elkaar gevoetbald, maar de bal wilde er in de eerste helft niet in. Ook Athletic Bilbao zorgde af en toe voor dreiging, maar er werd voor de pauze niet gescoord.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd lukte het dan toch voor Barcelona. Messi kreeg de bal tot bij Rakitic en de Kroaat maakte er 1-0 van. Daar bleef het ook meteen bij. Barcelona staat zo alleen aan de leiding, maar Real Madrid moet nog in actie komen.