Bild weet waarom Thomas Meunier voor Dortmund kiest en niet voor Arsenal, Tottenham of Napoli

De volgende bestemming in de carrière van Thomas Meunier lijkt bekend. De komende jaren zal de gewezen speler van Club Brugge voor Borussia Dortmund uitkomen.

Dat Thomas Meunier PSG ging verlaten stond al vast en dat hij voor Borussia Dortmund ging kiezen was quasi zekerheid. Volgens het Duitse Bild is het nu helemaal rond. De rechtsachter gaat een contract tot 2024 tekenen bij de werkgever van collega-Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel.

Het Duitse medium zegt dat het vierjarige contract de doorslag heeft gegeven. De voorgestelde contractduur bij Dortmund was interessanter dan bij andere gegadigden zoals Napoli, Tottenham, Arsenal of Valencia. Bij het verstrijken van zijn contract in 2024 zal de ex-Bruggeling 32 jaar zijn.