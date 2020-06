Ex-international (70) vecht al 43 jaar voor schadevergoeding van KBVB na horrorblessure: wordt zijn geduld binnenkort eindelijk beloond?

Jef Maussen wacht vol ongeduld op de uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen. De 70-jarige man eist al 43 jaar een schadevergoeding bij de Voetbalbond voor een zware knieblessure die hij opliep in een interland.

In 1977 was Jef Maussen in Syrië voor een dubbele interland. In de tweede sloeg het noodlot toe. Hij scheurde zijn kruisbanden en moest een carrière als profvoetballer opgeven. Net op het moment dat hij een driejarig contract bij Club Brugge had getekend. Club betaalde zijn eerste contractjaar uit en Maussen rekende ook nog op de verzekering van de Koninklijke Voetbalbond (KBVB). Maar in Syrië was er iets foutgelopen.

Verkeerde knie

"Ik was voor 3,5 miljoen Belgische frank verzekerd bij de Liga-ploeg. Vermits ik die blessure opliep bij de Liga-ploeg, zou de verzekering van de Voetbalbond me moeten vergoeden. Daarover leek geen discussie mogelijk. Maar ik heb nooit een cent gezien", legde Maussen uit in Het Belang van Limburg. "In Syrië hebben ze in mijn dossier vermeld dat het om mijn rechterknie ging, terwijl het de linker was. Het dossier werd nadien wel verbeterd, maar zorgde dus wel voor een geschil dat nu al 43 jaar aansleept."

"Zelf ben ik intussen wellicht ook al tienduizenden euro’s kwijt aan advocaten- en gerechtskosten, maar ik geef niet op. Meer nog dan een geld- is dit voor mij een principekwestie geworden. Ik zal ook de rest van mijn leven blijven vechten voor gerechtigheid", blijft de 70-jarige man strijdvaardig. In juni komt de zaak voor het Hof van Beroep in Antwerpen.