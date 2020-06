Klopp snapt er nog altijd geen fluit van: "Hoe is dat mogelijk? Het is ondenkbaar"

Geen titelfeestje gisterenavond voor Jürgen Klopp, want Manchester City maakte kinderlijk makkelijk komaf met Burnley. Na het bekijken van de match was Klopp nog altijd verward: "Hoe kunnen we nu 20 punten voorsprong hebben op dat team?"

Klopp had de match uiteraard opstaan bij hem thuis. Als City punten verloor, was Liverpool immers kampioen. "Ik keek naar City omdat we over negen dagen tegen hen spelen, niet omdat ik hoopte dat ze zouden verliezen", vertelde de Duitser.

Liverpool speelde afgelopen weekend gelijk, maar heeft nog altijd een meer dan comfortabele voorsprong. "Wat ik me realiseerde toen ik naar de wedstrijd keek, was dat we 20 punten voor hebben op dat elftal. Hoe is dat mogelijk? Het is ondenkbaar."

Zo slaat hij wel meteen twee vliegen in één klap: complimentje aan de concurrent én aan zijn eigen team.