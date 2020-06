🎥 Diego Maradona laat zich weer opmerken met bedenkelijke video

Diego Maradona heeft weer van zich doen spreken. De Argentijnse legende is te zien in een filmpje dat gelekt is, waar hij er niet al te best uitziet.

Diego Maradona kon een geweldige indruk laten op het veld, maar ook naast het veld laat de Argentijn zich opmerken. Al doet hij dat de laatste jaren toch enkel negatief. In een nieuwe video is de Argentijnse superster in bedenkelijke toestand te zien. In de video danst hij met toenmalig lief Veronica Ojeda, maar al snel valt op dat hij niet nuchter is. Vooral het einde van de video wordt gênant. 💥MARADROGA CON EL CULO AL AIRE💥



La piltrafa humana de Maradona una vez más nos regala un video bochornoso.



Y todavía algunos inmorales tienen los riñones de adorar de manera enfermiza a semejante desecho humano.



🚩Qué dirá el gran PELÉ cuando ve tal aberración? pic.twitter.com/mhT69tGEtM — ROBERTO OLIVARES (@RobertoCarlo14) June 24, 2020 Maradona heeft nog niet gereageerd op de video, al lijkt de kans klein dat hij dt ook daadwerkelijk zal doen.