Agüero mogelijk maandenlang uit, Premier League en Champions League waarschijnlijk niet meer haalbaar

Tijdens de eerste helft in de wedstrijd tegen Burnley moest Agüero de strijd al staken.De Argentijn had weer pijn aan de knie en ging in Barcelona onder het mes, dat bevestigde Pep Guardiola woensdag op de persconferentie.

“Alles is goed gegaan en ik begin spoedig met mijn herstel. Hartelijk dank aan Dokter Cugat en zijn team - en aan jullie allemaal voor jullie steun", gaf Agüero mee op zijn Twitter met een foto van zichzelf in het ziekenhuis.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF