Versoepeling of niet: bekerfinale achter gesloten deuren

Supporters van Antwerp en Club Brugge koesterden woensdag even hoop dat ze naar het Koning Boudewijnstadion konden afzakken voor de bekerfinale. Maar ondanks de versoepelingen, zal de bekerfinale sowieso achter gesloten deuren plaatsvinden.

Vanaf augustus mogen sportevenementen in openlucht 800 fans ontvangen. In stadions, met een goed onderbouwd dossier, is er een mogelijkheid om meer publiek binnen te laten. De Pro League en profclubs zijn alleszins al naarstig bezig om hun dossier in orde te krijgen. Bij Gent willen ze bijvoorbeeld 5.000 fans ontvangen vanaf augustus. Bij Anderlecht is 5.000 fans dan weer een minimum om de deuren te openen.

"In het Koning Boudewijnstadion zal je 800 mensen amper zien zitten, zegt CEO van de KBVB Peter Bossaert. "We zullen zien wat menselijk en mogelijk is", was zijn boodschap bij HLN. Maar nu blijkt dat er niet veel menselijk en mogelijk is. Op pers, bestuursleden en bondsmensen na, zal er niemand toegelaten worden om naar de bekerfinale te kijken in het stadion zelf.