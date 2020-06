Club is niet van plan 'The Lion of Judah' terug te halen, om De Ketelaere alle kansen te kunnen geven

'The Lion of Judah' zal volgend seizoen niet meer flitsen in Jan Breydel. Normaal gezien keert Percy Tau niet terug naar Club Brugge.

Club huurde de Zuid-Afrikaan een jaar van Brighton, maar is nu niet van plan om dat nog een jaar te doen. Ze oordelen dat Charles De Ketelaere ook niet geblokkeerd mag worden, weet Het Nieuwsblad. De aanvaller staat wel in de belangstelling van nog wat andere Belgische teams. In Engeland zal hij nog niet aan de slag gaan, want hij krijgt nog steeds geen werkvergunning. Wie Tau binnenhaalt, krijgt er meteen ook zijn trouwe Zuid-Afrikaanse fanbasis bij op de sociale media.