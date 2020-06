KBVB lijdt bijna vijf miljoen euro verlies, maar vindt dat het nog goed meevalt

De Belgische voetbalbond heeft in 2019 een verlies van 4,9 miljoen euro geleden. Maar dat was ingecalculeerd, laten ze weten. Ze vinden het resultaat zelfs nog niet zo slecht.

Het financiële resultaat van de KBVB is in grote mate afhankelijk van de eindtornooien (EK’s en WK’s). Daarom werkt de Voetbalbond met financiële cycli van 2 jaar.

Het verlies (4,9 miljoen €) over het boekjaar 2019 was voorzien en komt voort uit het feit dat de KBVB de winsten 2018 (13 miljoen €, voortkomend uit het WK Rusland) herinvesteerde in de toekomst van het Belgisch voetbal.

De opbrengsten liggen in 2019 een dikke 40% lager (40 miljoen tegen 68,7 miljoen in 2018), wat te verklaren valt door het WK in Rusland dat ongeveer 24 miljoen omzet genereerde. Bovendien werden de clubs van de Pro League in 2019 vrijgesteld van bondstaks voor 3,6 miljoen, wat niet gebudgetteerd was.

De kosten liggen 19% lager in 2019 dan in 2018 (45 miljoen vs 55 miljoen). Ook hier was het WK effect voelbaar met een aanzienlijke daling in de reis- en hotelkosten, premies spelers en staf. Ter info: de kosten van het WK bedroegen in 2018 een kleine 15 miljoen €. Voorts werd in 2019 geïnvesteerd in gebudgetteerde projecten zoals arbitrage, het disciplinaire en IT.