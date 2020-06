🎥 Marten de Roon is een kind van het internet en lacht op sublieme wijze met eigen own goal

Marten de Roon is een Nederlandse middenvelder die bij Atalanta speelt. Woensdagavond was hij de schlemiel van de wedstrijd door een ongelukkige own goal te maken tegen Lazio Roma.

De own goal van de Roon was de 0-1 voor Lazio. Enkele minuten later werd het 0-2 waardoor de thuisploeg al na 11' 0-2 achter stond. Maar de Atalanta kon de score toch nog terugdraaien en won nog met 3-2. Aangezien het ongelukkige eigen doelpunt van de Roon uiteindelijk geen negatieve gevolgen had, was de middenvelder zelf er als de kippen bij om de draak te steken met zichzelf. Een mooi voorbeeldje van zelfspot door de Nederlander One of These Days, starring Marten de Roon. pic.twitter.com/hZGCOUugp4 — Marten de Roon (@Dirono) June 25, 2020