BILD liegt niet wanneer ze over 'XXL-contract' van Werner praten: Zoveel zal de Duitse aanvaller verdienen

Wanneer het gaat over de details van het contract van Timo Werner bij Chelsea, praat BILD over een 'XXL-contract'. Met de details die ze daarbij geven, kunnen we ze alleen maar gelijk geven.

De transfersom van Werner schommelt tussen de 50 en 60 miljoen euro. De transfer zal RB Leizpig dus geen windeiren leggen, maar ook Timo Werner zelf niet. Volgens het Duitse BILD zal Timo Werner 15,5 miljoen euro per seizoen opstrijken, met een tekenbonus van 11 mljoen euro. Als hij zijn contract van 5 jaar uitdoet, is de Duitser bijna 90 miljoen euro rijker. Met zijn salaris van 15,5 miljoen euro is hij ook ruim de bestbetaalde speler van Chelsea. Voorlopig is dat doelman Kepa, hij mag jaarlijks zo'n 8,5 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven. Ter vergelijking: Bij Macnhester City verdient Kevin De Bruyne 20 miljoen euro per jaar, nog een beetje meer dan Werner.