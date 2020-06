Stijn Stijnen komt er zonder grote kleerscheuren vanaf in de rechtbank na relletje met ex-club

Stijn Stijnen is geen onbesproken figuur in het Belgisch voetbal. De huidige coach van Patro Eisden Maasmechelen moest Club Brugge verlaten toen hij zijn boekje te buiten ging op een forum. Ook bij zijn ex-werkgever Sporting Hasselt vertrok de voormalige doelman niet in goede verstandhouding.

Voorzitter Bart Casters daagde Stijnen voor de rechtbank nadat die hem bestookt had met SMS'jes om achter zijn geld te vragen. Volgens Het Laatste Nieuws is de rechtbank nu tot een uitspraak gekomen. De 39-jarige coach krijgt geen straf gevorderd, maar zou wel 1.280 euro moeten betalen aan rechtskosten en morele schadevergoeding. Zijn veroordeling wordt opgeschort voor drie jaar.