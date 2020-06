Ex-Genkie op weg naar de Premier League voor 80 miljoen euro, maar ze zullen zich in Limburg toch eens in de haren krabben

Bij Genk weten ze het talent altijd wel te vinden. Vele ex-Genkies zijn nu te bespeuren in de topcompetities van Europa. Vooral op het vinden van steengoede verdedigers lijken ze in Limburg een patent te hebben.

Joseph Aidoo, Omar Colley, Christian Kabasele, John Lucimi zijn enkele voorbeelden, maar de strafste is misschien wel Kalidou Koulibaly. De Senegalees kwam in 2012 voor 1,3 miljoen euro over van Metz. Twee jaar later verkocht Genk hem voor bijna 8 miljoen euro aan Napoli. Ondertussen staat de beenharde verdediger voor een nieuwe transfer.

Manchester City heeft van Koulibaly zijn topprioriteit gemaakt en wil 80 miljoen euro ophoesten om hem binnen te halen. Volgens Het Laatste Nieuws is de deal bijna beklonken.

Racing Genk zal toch even balen want het heeft geen doorverkooppercentage bedongen bij de transfer naar Napels en ziet zo miljoenen aan zijn neus voorbijgaan.