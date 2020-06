🎥De Bruyne geeft zichzelf prachtig verjaarsdagsgeschenk in FA Cup en geeft in halve finales Arsenal partij

Kevin De Bruyne is vandaag 29 geworden en mag dus uit allerlei hoeken felicitaties in ontvangst nemen. Er moest ook wel gepresteerd worden op die verjaardag en dat deed De Bruyne ook. Hij zette Manchester City op weg naar de halve finales van de beker.

Nu in de competitie de titel ook mathematisch weg is, kan alle focus voor Man City op de bekertoernooien. In de FA Cup wachtte er een uitwedstrijd bij Newcastle United. Een voetballend veel beter City toonde zich oppermachtig. Toch hield Newcastle meer dan een halfuur de gelijke stand op het scorebord.

Newcastle-verdediger Schär schoot zijn eigen ploeg echter in de voet door het maken van een duidelijke strafschopovertreding. De elfmeter omzetten was een klusje voor birthday boy De Bruyne. Die schoof het leer links van de doelman rustig in doel: 0-1. Strafschoppen zijn al vaker een probleem gebleken voor City dit seizoen, maar niet met De Bruyne achter de bal!

Twee toppers in halve finales

Het was overigens ook het honderdste doelpunt van De Bruyne in zijn voetballoopbaan. Rahaam Sterling verdubbelde in de tweede helft de score na een knappe actie. Niet veel later haalde Guardiola De Bruyne naar de kant. Het bleef 0-2. Er is ondertussen ook al geloot voor de halve finales. Man City gaat het op Wembley opnemen tegen Arsenal. De andere wedstrijd is de clash Man United - Chelsea.