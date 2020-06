'Einde voor Sétien nabij, club-icoon moet zijn plaats innemen'

Quique Sétien zal niet lang meer coach zijn van Barcelona. De Spaanse media denken dat een vertroebelde relatie tussen coach en spelers zijn vertrek zal inluiden.

Opvallend beeld tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Celta de Vigo. Tijdens een drinkpauze probeert assistent-coach Sarabia nog wat tactische instructies mee te geven aan Lionel Messi en co. Maar de Argentijn leek niet bepaald geïnteresseerd en liep gewoon weg. Quique Sétien staat er wat verstomd bij.

In de Spaanse media wordt de relatie van Sétien en zijn spelers onder de loep genomen. Eerder was er al kritiek van Luis Suarez aan het adres van Sétien. Daarover las u al meer HIER.

In Barcelona hopen ze ondertussen allemaal al op de terugkeer van Xavi Hernandez. De Spanjaard is momenteel nog coach van Al-Sadd, maar solliciteerde al openlijk naar een terugkeer. Hij gaf ook al aan dat hij en zijn staff klaar zijn voor een overstap naar Barcelona, maar de Spanjaard had geen zin in een overstap tijdens het seizoen.