Barcelona-coach Sétien onder vuur en hij wordt ook niet gespaard door Luis Suarez

Barcelona liet in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo alweer punten liggen en kan vanavond Real Madrid twee punten zien uitlopen in de titelstrijd. Intussen ligt trainer Quique Sétien alweer onder vuur.

Barcelona voetbalt stroef na de herneming. Luis Suarez - gisteren goed voor de twee doelpunten - beseft dat ook. “Natuurlijk is het fijn dat ik mijn ploeg met twee doelpunten heb kunnen helpen”, zei hij aan de Spaanse pers. “Maar ik baal enorm van dit onnodige puntenverlies. Wat er mis is met onze uitvorm? Vraag het aan de trainer, dat is iets voor hem om te analyseren.”

Sétien kon er natuurlijk ook niet mee lachen. Real liet na de herneming nog niks liggen. “We hadden niet in deze situatie mogen zitten. We hadden met een comfortabelere voorsprong de rust moeten ingaan. Onze foutenmarge wordt steeds kleiner. In theorie moeten we nu onze volgende 6 wedstrijden winnen en rekenen op een fout van de rivalen. We zullen nog zo veel mogelijk punten proberen te pakken. Ik zou duizend verklaringen kunnen zeggen, maar ik denk niet dat er één enkele oorzaak is”