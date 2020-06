Erling Haaland en Borussia Dortmund showen hun gloednieuwe truitjes

Borussia Dortmund heeft online de eerste beelden van hun nieuwe truitje getoond. In een video met Erling Haaland is het truitje wel heel kort te zien.

Voor zij die knipperen met de ogen tijdens het filmpje, bestaat de kans dat ze het truitje zelfs niet gezien hebben. Een fractie van een seconde komt het truitje in beeld.

In de video is te zien hoe sensatie Erling Haaland de ramen aan het kuisen is. Plots zien we de Noorse spits in het nieuwe shirt van van Dortmund.