Nieuwste aanwinst van Barcelona is altijd al grote fan geweest... van Real Madrid

De rivaliteit tussen FC Barcelona en Real Madrid is groot en dus doen spelers er best aan om de andere club niet te veel te roemen.

Een carrière kan nogal anders lopen dan verwacht. Vraag dat maar aan Miralem Pjanic. De Bosnische middenvelder kwam via Metz bij Lyon terecht en speelt nu al enkele jaren in Italië. Eerst voor Roma, nadien voor Juventus. Nu staat hij op het punt een transfer af te ronden richting FC Barcelona.

Voor velen een droomclub, maar voor Pjanic ligt dat toch net iets anders. De middenvelder is van kleins af aan al fan van... Real Madrid. In 2013 verklaart Pjanic al vroeg zijn liefde voor de club uit Madrid in een interview met Oslobodjenje.

"Ik ben gelukkig in Rome, ik weet niet of ik deze zomer zal vertrekken. Als ik zou mogen kiezen, dan kies ik voor Real Madrid. Dat is al sinds ik kind was mijn favoriete club."

Benieuwd wat de Barcelona-fans van die uitspraken zullen vinden. Pjanic speelt ook al jarenlang met het rugnummer 5, als verwijzing naar Real Madrid-legende Zinedine Zidane, de favoriete speler van Miralem Pjanic.