Officieel: Dylan Saint-Louis heeft een nieuwe club gevonden en gaat in de Franse Ligue 2 aan de slag

Dylan Saint-Louis heeft niet lang moeten zoeken naar een nieuwe club. Gisteren raakte het nieuws bekend dat de flankaanvaller niet bij Beerschot zou blijven en de Belgische club heeft vandaag laten weten dat Saint-Louis een contract heeft getekend bij Troyes AC.

Dylan Saint-Louis deed het niet slecht in de voorbereiding, maar in de competitie zelf wilde het niet echt lukken voor de flankaanvaller. Hij scoorde twee doelpunten en hij gaf ook twee assists in 18 wedstrijden.

Gisteren maakte Beerschot het nieuws bekend dat het contract van Dylan Saint-Louis werd ontbonden en vandaag liet de club weten dat hij al een nieuwe club heeft gevonden. Het gaat om Troyes AC, de nummer 4 in de Ligue 2.