Verdediger van Liverpool komt dit seizoen niet meer in actie door een blessure

Joël Matip viel geblesseerd uit in het duel tussen Liverpool en Everton. Hij liep een voetblessure op en zal daardoor niet meer in actie kunnen komen dit seizoen.

Liverpool heeft op haar officiële website laten weten dat ze hopen hun speler terug te zien komen voor het begin van het volgende seizoen. Door de blessure van Matip zullen Joe Gomez en Dejan Lovren de komende weken kans maken op meer speeltijd. Aanstaande donderdag reist Liverpool naar Manchester City.

Joel Matip has revealed he expects to miss the remainder of the season due to a foot injury.